漁民作業艱難　政府擬增休漁期貸款達50萬元

政府建議將每艘船的最高貸款額增加，以支援本地漁業的可持續發展。

南海實施一年一度休漁期間，香港漁民的每艘船獲得30萬港元最高貸款額，以協助漁民在休漁期間的雜費支出。鑑於未來的作業環境將更艱難，預料目前貸款額不足幫助漁民渡過休漁期，政府建議將每艘船的最高貸款額增至50萬港元，以支援本地漁業的可持續發展。

魚類統營處設立的魚類統營處貸款基金，自1999年起向受休漁期響的漁民提供低息貸款，為協助受影響的船東渡過休漁期、維修和保護船隻，以及購買燃油以便在休漁期後恢復作業。最近多個漁民團體向漁護署表示，鑑於未來的作業環境將更困難，預料目前的貸款金額將不足以幫助漁民渡過休漁期。

漁護署建議，每艘船的休漁貸款最高貸款額由30萬港元加到50萬港元，並可經諮詢魚類統營顧問委員會和考慮燃油價格等因素後修訂，每宗貸款最高額不得超過75萬港元，估計約1400艘香港漁船及500艘收魚艇受一年一度的休漁期影響。

若按照上述建議將最高貸款額增至75萬港元，每年的最高總貸款額為2.7億港元，政府須在現時6000萬港元的承擔額以外向魚統處貸款基金額外注資2.1億港元，而魚統處現時已預留的1.1億港元會保留於魚統處貸款基金，與政府注資一併運用，以應付漁民的貸款需求。