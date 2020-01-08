公院應對武漢肺炎　加快病毒化驗及騰空急症床

武漢肺炎來勢洶洶，醫院管理局表示，今日(8日)召開中央指揮委員會會議後決定，公立醫院會進一步加強監察及感染控制措施，並會探討暫緩部分非緊急服務的可行性，以集中資源及人手應對與武漢肺炎有關的懷疑個案，盡量減輕前線醫護人員的壓力。

醫管局即日起會採取多項加強措施，包括加快醫管局化驗室的病毒化驗工作，最快可以在24小時內完成快速測試，以盡早得出化驗結果，確定病人是否感染傳染病及讓毋須隔離治療的病人轉往其他病房繼續接受治療；調整空氣調節系統加大鮮風量，以加強公立醫院及門診的空氣流通量，以減低病毒傳播的風險。

加強措施亦包括，將病情較輕微的病人轉送至復康及療養病房，同時會根據醫管局與兩間私家醫院簽訂的協議，轉送合適的病人到兩間私家醫院繼續接受治療，以騰空急症病床應付緊急需要；及按實際情況，研究暫緩部分非緊急手術或非緊急服務的可行性。

該局指，現時各公院有超過90日的個人防護裝備存量，各公院合共有大約1400張設有負氣壓設備的隔離病床，並會將毋須隔離的病人靈活調動，以安排有需要隔離的病人入住有關病床。局方會密切監察隔離病床的使用率及個人防護裝備的存量，亦會透過中央統籌機制靈活調配，以應付可能發生的突發情況。

該局指，在冬季服務高峰期間，公院求診的病人持續增加，再加上需要應對武漢出現不明原因病毒性肺炎有關的懷疑個案，令公院的服務需求進一步增加，該局會繼續監察情況，並會採取可行措施減輕前線醫護壓力，避免公院緊急服務受影響。