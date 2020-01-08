曾穿緊身上衣處理示威　女警稱遭同袍性騷擾

警隊傳出女警懷疑遭同事性騷擾事件。一名曾穿緊身上衣、處理反修例示威的女警，昨晚(7日)在社交媒體發布多則貼文，指自己受到不認識同事的性騷擾，包括製造謠言中傷她，指她與誰人性交甚至被人「搞大個肚」，事件令她受到其他同事報以奇怪目光，亦令她心理及聲譽受創。平等機會委員會發言人指，如當事人感到被性騷擾，應向該會投訴。

疑遭同事性騷擾的女警，駐守觀塘警區，去年8月18日到西環處理反修例示威，因當時身穿一件緊身白色上衣而惹人注目，她曾接受傳媒訪問，指自己曾被起底。

至昨晚，該名女警在Instagram發表貼文，稱「一場同事你我素不相識，有同事卻多次於社交媒體公然製造謠言中傷我、詆毀『老作』我喺公司與誰性交、口交.......再畀人搞大個肚」又指：「你哋公然咁樣性騷擾女同事，叫街外人/市民點樣相信你哋？」她又同時列出《性別歧視條例》。

警方回覆指，有關警區正了解及跟進事件。警隊按照平機會及公務員事務局的規定，並根據既定機制處理涉及警隊內部的性騷擾指控及投訴。投訴及內部調查科總警司負責監察及審閱所有就相關指控及投訴而進行的調查、審批每宗調查的結果，並就所需進行的行動發出指示。

警方強調警隊非常重視人員的操守，如有人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行調查及紀律覆檢。數字顯示，警隊內部於2018年共接獲10宗涉及性騷擾的相關投訴，2宗投訴成立，2宗進行紀律處分及刑事檢控。去年首11個月則接3宗投訴，2宗仍在調查中。

平機會數字顯示，近年接獲性騷擾個案持續上升，去年為152宗，較2016年的87宗大幅上升74%。而性騷擾投訴佔性別歧視條例投訴個案的45%。