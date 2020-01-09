東方日報A1：15導彈復仇　伊朗聲稱殺80美軍

第三次波斯灣戰爭瀕臨爆發邊緣，伊朗革命衞隊周三（8日）凌晨發動兩輪攻勢，向兩個美軍駐伊拉克的基地發射十多枚彈道導彈，報復聖城旅指揮官蘇萊曼尼上周五被美軍暗殺，並聲稱炸死至少八十名美軍。伊朗最高精神領袖哈梅內伊形容襲擊行動摑了美國一巴，惟美方否認有人傷亡。美國總統特朗普表示「一切還好」，指國家擁有全球最強大的軍隊。受不穩局勢影響，金價油價隨即飆升。

伊朗向美國展開代號為「烈士蘇萊曼尼」的報復行動，革命衞隊在當地時間凌晨約一時三十分，向伊拉克西部阿薩德空軍基地發射彈道導彈；一小時後再發動第二輪攻擊，目標是庫爾德自治區的埃爾比勒美軍基地。有片段顯示阿薩德基地遭受攻擊，現場傳出多下爆炸及巨響。伊朗國營電視台引述消息稱，十五枚導彈全部命中特定目標，炸死至少八十名「美國恐怖分子」，另有二百人受傷，同時有美軍直升機及裝備「嚴重損毀」。

美方證實消息，指伊朗總共發射十五枚彈道導彈，其中十枚擊中阿薩德空軍基地、一枚攻擊埃爾比勒基地，餘下四枚在空中自爆，更稱軍人事前收到預警，及時走入防空地堡避難，故事件中沒有人傷亡。消息指導彈型號分別是法塔赫-110及Qiam-1；中國傳媒則稱其中一款型號是視為擁有「中國血統」的法塔赫-313。

美軍基地遇襲過後，美國與伊拉克的士兵在遇襲基地外巡邏，而無人機及攻擊直升機在美軍基地一帶盤旋。美國國務卿蓬佩奧和防長埃斯珀抵達白宮，與特朗普商討對策；白宮附近加強戒備。美媒引述官員消息稱，美方未有試圖擊落伊朗彈道導彈，因為美方並沒有在涉事基地部署導彈防禦系統。

特朗普在Twitter發文稱，軍方正評估襲擊帶來的傷亡及損毀情況，形容「到目前為止一切都還好」；他形容美國擁有全球最強大及最好裝備的軍隊，宣布美國東岸時間周三早上發表聲明。另外，國防部正評估攻擊帶來的破壞，並稱遇襲基地此前已處於高度戒備。

伊朗外長扎里夫則為革命衞隊行動辯護，指伊朗根據聯合國憲章第五十一條，採取相稱的自衞行動，又稱攻擊的美軍基地，曾發動針對伊朗國民及高級官員的「懦夫武裝攻擊」；他重申伊朗不尋求衝突升級或戰爭，但面對任何侵略時將自我防衞。至於伊朗全面退出核協議，他相信如果歐盟履行承諾，伊朗中止履行核協議的所有措施都「可以逆轉」。

哈梅內伊在電視講話中形容今次報復行動「成功」，強調美國是伊朗的敵人，美國在中東只會製造戰爭、分裂及破壞，必須結束美國的腐化在區內存在，又強調不會與美國談判、美軍應該撤出該區。總統魯哈尼讚揚蘇萊曼尼英勇對抗伊斯蘭國及阿蓋德等極端組織，否則歐洲各國首都現時置於極大危險之中。革命衞隊要求美軍撤出中東，否則威脅攻擊區內更多美國目標，並警告一旦美方反擊，伊朗將攻擊以色列海法及阿聯酋杜拜。

伊拉克總理馬赫迪指事前獲伊朗知會攻擊「已開始或即將開始」，又指伊朗聲稱報復只針對美軍駐守的地方；而同一時間亦接獲美方通知，阿薩德空軍基地及埃爾比勒基地遭導彈攻擊；並譴責任何侵犯伊拉克主權的行為。多國均在伊拉克部署軍隊，北約五百多名士兵、英軍及芬蘭人員沒有傷亡。有美媒分析指，伊朗的導彈攻勢非德黑蘭所指的造成大量傷亡和破壞，反而是「適可而止地」擊中美軍目標，以實現洩憤的目的。

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