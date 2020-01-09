Dr.東：煲湯料五指毛桃易混斷腸草　5年19人中毒

港人四季愛飲湯水，熬製湯水的材料可謂林林總總，廣受歡迎的有「五指毛桃」，不過，衞生防護中心新一份《中毒直擊》透露，2014年至2019年間，本港最少有19人因飲用懷疑混雜有毒植物、即俗稱斷腸草的「鈎吻」的五指毛桃湯水致中毒。19名受影響人士均在飲用有問題湯水後30分鐘至2小時內出現頭暈徵狀，當中16人需到急症室接受觀察或入院。中心指，鈎吻中毒目前並無解毒劑可醫治，呼籲市民食用五指毛桃後如感不適，應立即求醫，並徵詢醫護人員的意見。

《中毒直擊》指，五指毛桃是桑科植物粗葉榕的根部，其本身並無毒性，但該類植物長於遍布有毒植物的山野間，當中包括鈎吻，而粗葉榕與鈎吻根部外形相似，採挖五指毛桃時，有機會被混入有毒的鈎吻。鈎吻毒性強烈，所含的生物鹼可抑壓神經及呼吸系統，惟其毒理機制未明，患者一般會在攝入後的15分鐘至2小時內病發，常見症狀包括頭暈、嘔吐、視力模糊、聲音痧啞、肌肉無力、心悸、意識受損等，嚴重者會昏迷、呼吸衰竭，甚至死亡。

衞生防護中心在2014年至2019年第3季期間，錄得6個群組、共19人因飲用懷疑混雜鈎吻的五指毛桃湯水而中毒，涉及8名男性及11名女性，年齡界乎2至74歲，他們在飲用湯水後的半小時至2小時內出現與鈎吻中毒吻合的徵狀（見表）。19人中有3人拒絕求醫，其餘16人全數需到醫院急症室接受觀察或入院，16人中有14人的尿液樣本被驗出含有中毒物鈎吻鹼，而全數6個群組的剩餘藥渣均被驗出含鈎吻鹼，幸無出現須深切治療或致命個案。

中心稱，在接獲懷疑鈎吻中毒的呈報個案後，衞生署會進行流行病學調查，並透過化驗患者的尿液及剩餘藥渣，確認當中是否含鈎吻鹼，但因鈎吻中毒目前無解毒劑，主要以提供支援治療為主，醫護須監察患者的呼吸狀況，以便及早發現患者有否出現呼吸衰竭的情況，呼籲市民如食用五指毛桃後感不適，應立即求醫，並徵詢醫護人員的意見。

表：鈎吻中毒患者徵狀

徵狀/人數/比率

頭暈/19人/100%

噁心/9人/47.3%

視力模糊/6人/31.6%

嘔吐/5人/26.3%

*相關案例於2014-2019年第3季錄得

資料來源：衞生防護中心《中毒直擊》

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