網民熱話：飛擲鐵馬都唔避　男子打交企定定？

兩男不知何故大打出手，其中一人更多次舉起鐵馬，砸向對方。

因乜咁大仇？近日有網民在東涌一個街市外目擊兩男「決鬥」，雙方不但拳腳相博，其中一人更隨手舉起鐵馬作為武器，擲向對方，場面火爆。網民看後亦忍不住調侃整個過程宛如「拳王爭霸戰」。

相關片段由網民Kong Man前日（7日）在Facebook群組發布，事發在東涌逸東街市外。從片段中可見，兩名中年男子一左一右爭執不斷，彼此揮拳攻擊對方，火藥味十足，旁邊有大批街坊「食花生」觀戰。

期間一名男子被推開後，竟拿起放在路邊的鐵馬，高高舉起扔向對方，誰知對方竟不閃不避，結果被硬生生砸倒在地。男子見狀未有停手，反而「出招」，繼續拿起其他鐵馬甚至「雪糕桶」向對方狂掟。旁邊觀戰的一名男子一度上前協助，為倒在地上男子推開鐵馬，結果也不幸中招。施襲男子至片尾仍然怒氣未消，直至將鐵馬全部扔出，片段亦在此結束。

不過兩人打鬥過程卻被網民調侃手法幼稚：「小朋友打交？」有人則十分疑惑：「點解可以企定定硬食個鐵欄」，形容是「無敵鐵頭功」、「用生命值硬接」。

網民有話說：

史萊爾：應該有人飲大咗

Kong Man：其實他們在拍戲

Seasons Joe：企定定畀人掟

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