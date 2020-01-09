武漢肺炎病原檢測現突破　初步評估為新型冠狀病毒

湖北武漢近月爆發多宗不明原因的肺炎，內媒周四（9日）公布專家化驗結果，證實該肺炎是新型冠狀病毒，但暫未找出它的特性和傳播原理，仍需對病毒進行深入研究。下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。

專家組利用核酸檢測方法，驗出15宗肺炎是新型冠狀病毒，並從其中1個樣本分離出病毒，顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。專家又採用基因組測序、病毒分離等，為病人的肺泡灌洗液、血液等樣本進行病原學檢測。

確認引起某流行性疾病的病原，通常要滿足3點，分別是病原須在病人中均有發現，在病人臨床樣本中可檢測到病原核酸；從臨床樣本中可分離病原；分離的病原感染宿主動物後可引起相同的疾病症狀。病人恢復期血清中該病原的抗體滴度有4倍升高，可幫助確定病原。

冠狀病毒是一種主要引起呼吸道、腸道疾病的病原體，病毒顆粒表面有許多規則排列的突起，因像皇冠而得名。目前為止，已知的人類冠狀病毒共6種，其中4種冠狀病毒較常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀；另外2種冠狀病毒，即俗稱「沙士」（SARS）的嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒、中東呼吸綜合症冠狀病毒，可引起嚴重的呼吸系統疾病。