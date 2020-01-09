梁君彥拒批大會審議增產假草案　政府動議改交事務委員會

勞工界議員何啟明昨日(8日)在立法會上提出，動議根據《議事規則》第54(4)，將《2019年僱傭（修訂）條例草案》不交付內務委員會處理，直接在大會上進行二讀和三讀。立法會大會今早(9日)復會，主席梁君彥表示昨日曾與勞工及福利局和各黨派議員會面，就法案是否有迫切性於大會上即時審議，但由於未能達致廣泛共識，故決定不批准何啟明的議案。

在梁君彥宣布決定後，勞工及福利局局長羅致光隨即提出動議，根據《議事規則》第54(4)，將《2019年僱傭（修訂）條例草案》的二讀辯論中止待續，但不交付內務委員會處理，轉交付人力事務委員會處理，又指政府非常希望在立法會完結前通過條例草案，認為轉交人力事務委員會處理是可取方法，梁其後宣布暫停會議考慮。

梁表示，昨日曾與勞工及福利局和各黨派議員會面，指政府表明條例草案獲通過後須一段時間後才實施，如條例草案未能在本立法年度通過，實施日期須延遲，故樂見條例草案可盡快通過。

他又指，自第一屆立法會開始，從未有法案無交付內務委員會處理，但在第一屆立法會前確曾有法案沒有交付內務委員會處理，並在同一次立法會會議上完成三讀程序，而相關法案確具迫切性並獲政府和議員支持需要緊急通過，反映法案如不交付內會處理是須有相當高的門檻。

他提醒議員，由於本立法年度是本屆立法會最後一年，如內務委員會繼續不正常運作，不少法案會隨本屆立法會結束而失效，希望內會盡快恢復正常運作，確保立法會履行審議法案的憲制職能。

提出動議的何啟明表示，將草案直交大會是最理想方法，因為內會至今召開11次會議仍未選出主席，若將草案交付內會處理，條例修訂可能遙遙無期。他對動議被否決感可惜，但對草案交付事務委員會處理持樂觀態度，指事務委員會可邀請公眾提交意見，有助完善草案。議員麥美娟稱希望各黨派以勞工及孕婦權益為先，盡快通過修訂。