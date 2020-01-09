研究指城市病童抗炎蛋白少半　田園粉塵有助防哮喘

城市人較易患上哮喘等過敏症，中文大學與外國專家合作研究，發現居於城市的哮喘兒童體內一種抗炎蛋白水平只是健康兒童的一半，有關的抗炎蛋白是抑制哮喘的關鍵因素。研究又發現，讓兒童接觸田園生活可令抗炎蛋白回復至正常水平，反映田園的粉塵有抗炎作用，有助兒童預防哮喘，將來或有望研發出預防及治療藥物。

香港每年有6000至8000宗哮喘入院個案，死亡個案達100宗。哮喘患者體內會產生針對環境抗原的IgE抗體，遺傳及環境因素都是引致哮喘的成因。中大兒科學系系主任梁廷勳表示，哮喘是引致香港兒童入院的最常見疾病，估計每10個就有1個兒童患哮喘。

中大與國外及內地專家合作，在2013至2016年間分析德國、瑞士、芬蘭、內地從化及香港合共2168名兒童的血液樣本。中大化學病理學系教授黃振國表示，研究發現居於城市的哮喘兒童體內「TNFAIP3」抗炎蛋白水平，只是健康兒童的50%。此抗炎蛋白是重要抑制發炎的因素，反映哮喘童的抗炎調節機制失效。團隊又抽取德國及芬蘭田園的粉塵，刺激城市哮喘童的白血球，發現「TNFAIP3」可回復正常水平，並降低了炎症。

中大兒科學系教授黃永堅認為，上述研究表明田園環境粉塵有潛在治療作用，認為讓兒童接觸田園有助他們預防過敏，減低發炎程度，有望將來或研發出預防及治療藥物。他又說，預防勝於治療，提高家長及兒童對哮喘認識，均有效降低患者入院率及發病次數。

黃永堅又指出，不少城市人過分保護小朋友或過度清潔，此舉反而令小朋友出生後無法接觸不同微生物或細菌，令免疫系統無法發揮正常的發炎及抗炎機制，遇到病菌時便會失去調節功能，反而更易病。他認為家長無必要不斷用漂白水消毒家中環境，反而養寵物、多帶小朋友行山及接觸大自然，更可增強免疫力預防哮喘。