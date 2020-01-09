珍稀蝴蝶物種量創新高　沙頭角成聚集熱點

環保團體綠色力量最新蝴蝶普查發現多個地點的蝴蝶均呈上升，蝴蝶物種及珍稀蝴蝶物種數目更創多年新高，情況令人鼓舞。錄得最多蝴蝶物種的熱點頭三位依次序是沙頭角、深涌及榕樹澳、鹿頸，分別錄得149種、129種及125種蝴蝶。而沙頭角同時是錄得最多珍稀蝴蝶物種的熱點，錄得33種，包括12種非常罕見蝴蝶及21種罕見蝴蝶。不過，環團擔心隨著蓮塘口岸開通及當地發展，以及「明日大嶼」計劃推行，將會破壞蝴蝶資源的地方。

「蝴蝶普查」涵蓋11個蝴蝶熱點，於每年6月開始，為期1年。2019/2020年度蝴蝶普查展開約7個月，合共記錄183種蝴蝶，佔香港蝴蝶物種總數約7成，當中包括57種珍稀蝴蝶，包括罕見及非常罕見物種。其中沙頭角錄得打破自2008年蝴蝶普查以來的多項記錄，包括單一蝴蝶熱點錄得最多蝴蝶物種及最多珍稀蝴蝶物種。另外，烏蛟騰、深涌及榕樹澳、大欖郊野公園(錦田)亦創了該地有調查以來錄得珍稀蝴蝶的新高，分別錄得25、27及26種。

綠色力量高級環境事務經理單家驊指出，政府最快於今年底設立紅花嶺郊野公園，沙頭角與紅花嶺接連，擔心隨蓮塘口岸開通，當地發展壓力增加，有機會破壞目前錄得豐富蝴蝶資源的地方，希望當局能接納早前由多個環團提出將紅花嶺郊野將公園範圍由500公頃增至1120公頃，將沙頭角低地劃入保育範圍，全面保護當地生態。

單又指目前普查熱點中有兩個位於南大嶼，分別是梅窩、水口及塘福，歷年來兩地已先後錄得156種蝴蝶，而水口及塘福更是唯一穩定錄得非常罕見物種—穹翠鳳蝶的地點，他重申反對「明日大嶼」計劃，擔心一旦開通交通網絡接駁至南大嶼，人流車流及發展隨即而來，將無法再保護南大嶼自然面貌。