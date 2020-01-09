海關農曆新年前打擊冒牌貨　拘6人檢400萬元貨

海關版權及商標調查科人員於農曆年假期前展開連串行動，打擊販賣冒牌物品活動。其中在本月5日及7日，關員分別在中區及旺角展開特別行動，在多個場所共拘捕2男4女(24-55歲)，相信包括管理小販檔人士，並檢獲約1萬件冒牌貨，市值共約400萬元。

海關版權及商標調查科高級督察丘謙迅講述案情，指海關較早前接獲舉報，指在旺角通菜街有多個小販攤檔販賣冒牌貨物。在商標持有人協助下關員展開調查，並於本周二(7日)展開行動，以放蛇及監視調查等手法，成功搗破數個販賣冒牌物品的小販檔，並揭發兩個樓上冒牌貨品儲存中心。

據調查，涉案的小販攤檔主要以外籍遊客為目標，檔主行事偏向低調，並不會向本地人兜售相關貨品，僅不時向路過的遊客口頭查詢，待遊客表示有意購買相關物品後，檔主始會向其兜售，待雙方洽妥款式價格後，檔主再安排人員到附近儲存中心取貨，以避免在小販檔內存放過多冒牌物品，以避開海關調查。

丘亦指，行動中檢獲的冒牌物品手工精細幾可亂真，部分物品更附有塵袋、包裝盒等，與真品無異，惟該批物品的售價僅為真品的百分之3至15，即每件售價約250港元至1,500港元不等。丘強調，海關將在農曆新年假期前加強巡查及執法，以遏止售賣冒牌物品活動。

丘建議，消費者應光顧信譽良好的店舖，如有疑問，可向商標持有人或其代理查詢，亦可向海關24小時熱線2545 6182舉報。亦提醒商家販賣或管有販賣用途冒牌物品均是嚴重罪行，根據《商品說明條例》，違者最高可被判罰款50萬元及監禁5年。