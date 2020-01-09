修例風波：新城市廣場加鐵欄　網民嘲如侏羅紀公園

多個商場先後成反修例示威者的攻擊目標，其中沙田新城市廣場更是「光顧」得最頻密的商場之一。有網民發現該商場近日的玻璃圍欄加上鐵欄，令人聯想商場為玻璃加上「保護罩」及防止高空擲物，網民揶揄設計如電影「侏羅紀公園」，亦有網民留言指「不如索性喺下面擺幾隻恐龍等人餵」。

社交網站Facebook專頁「HelpNewTownPlaza」上載一張新城市廣場相片，可見玻璃圍欄加上鐵欄，並留言稱「商場六樓欄河新整嘅籠令人聯想某電影」‧大批網民紛紛留言，有指「香港人已經變咗監獄兔」、「放幾隻速龍入去」、「以後所有大型商場都咁整」、「同啲大陸人講呢個係許願池」。

至於九龍塘又一城去年11月曾被示威者大肆破壞，玻璃幕牆、扶手電梯等設施受損，自11月12日關閉至今，近日傳出消息指商場將於1月16日重開。有網民亦發現又一城的玻璃圍欄換成白色鐵欄，有網民留言指「行過見到外圍真係銅牆鐵壁，似高設防監嶽(獄)」，又有人形容是「又一城公園」。