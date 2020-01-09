GoGoVan撞壆女乘客拋出車慘死　司機認危駕候懲

剛任GoGoVan司機3天的青年，去年到九龍灣接客往馬鞍山，途經龍翔道打算轉入斧山道時失控自炒，撞向路邊電錶箱，車內女乘客則拋去車外，最後傷重死亡。涉事司機事後被捕，今日(9日)在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡、非法載客取酬及沒有第三保等3項罪，還押至本月30日量刑。

辯方求情指，28歲被告鄭偉立已知鑄成大錯，事後十分後悔，即使入庭前面對死者家屬的激動責難，被告仍沒逃避及沒有反駁，只是靜默接受責難。法官明言被告毫無疑問會入獄，只差刑期長短。據了解，死者的母親及丈夫事後有嚴重抑鬱問題，需定時服藥及覆診。

案情指，被告是一名兼職GoGoVan司機，於去年1月4日晚上，被告到九龍灣南豐中心接載女死者往馬鞍山，死者當時只帶一個手袋，並沒有貨物。駛至龍翔道近往斧山道的附近時左轉失控，衝前撞向行人路的混凝土電錶箱，右邊趟門更損毀脫落，貨車打轉令死者被拋出車外。死者最後因多處嚴重受傷，送院後死亡，事件由目擊事件的途人報警。

被告在警誡下指當天第3日開工，他對涉案路段不熟悉，由死者在Google Map輸入地址作導航，他跟導航指示。而他當時沿龍翔道第一線行駛，不知道要切入二線才可到達獅子山隧道，他以為該段路的車速限制為每小時70公里，他亦一直以該時速駕駛，而失控因太遲扭軚及過度扭軚，他承認之前已看到路牌指示及導航亦有提示。

警方調查顯示該段路的時速限制為每小時50公里，法證專家檢查輪胎痕迹，認為被告以約56公里行駛。