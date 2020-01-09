車尾箱跌出6個汽油彈　中港兩人認罪分囚12和14個月

一名內地人和一名港人在粉嶺法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。

有示威者去年盂蘭節當晚到天水圍警署聚集，至翌日凌晨，有警員在附近截查一輛私家車時發現6個汽油彈，並拘捕3名人士，當中一名內地人和一名港人被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，他們今(9日)在粉嶺法院認罪，分別被判監12個月和14個月。

兩名被告為李金朋(35歲)和程偉明(61歲)，李持雙程證來港，程則持有香港身份證，多年前曾有與三合會有關的案底。

案情指，有警車於去年8月15日凌晨1時許調查一宗失蹤人口，途經元朗朗逸豪園時，見到一輛私家車泊在上址，被告等3人站在車尾箱旁形迹可疑，警員遂上前調查。3人即時逃去，最終被制服。至於私家車司機當時亦開車逃去，期間一個紙箱從車尾箱跌出，警方事後在紙箱內發現6個汽油彈。

辯方求情稱，李在內地與友人合夥經營餐廳，程亦為商人，平時住在深圳。他們當時只是幫朋友將涉案物品帶到上址，同意該批物品可用作傷人之用。裁判官考慮到李沒有案底，判他入獄12個月，程則入獄14個月。

據悉，警方在行動中除了拘捕兩名被告外，另拘捕一名男子，其後准他保釋，但他沒有依時報到。