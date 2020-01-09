沙中線調查會專家指加固工程無必要　3月交報告

沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞，獨立調查委員會今(9日)繼續第二階段聆訊。曾表示以竹枝代替鋼筋亦安全的委員會結構專家Don McQuillan作供時反口稱，港鐵現進行的加固工程在鑽孔並取出混凝土期間，有機會鑽壞內部鋼筋結構，危害原有結構安全，重申並不需要加固工程。聆訊現已完成所有作供程序，安排本月22至23日結案陳詞，於3月底前向政府提交最終報告。

代表政府的大律師周偉倫引述消息指截至昨日(8日)，施工接縫47個位置有26個已完成鑽孔取出混凝土，及安裝接駁鋼筋的工作。他指其中一次工人鑽入混凝土時發現接觸到內部鋼筋，隨即按港鐵施工說明書指示，停止工作並報告港鐵監工，經檢查後該鋼筋未有損壞，質疑McQuillan稱有風險的說法。

McQuillan稱安裝接駁鋼筋有風險且成效不高，深層的鋼筋有機會受損，建議不需加固，更認為政府及港鐵純為了令公眾安心才加固。代表禮頓的資深大律師石永泰亦展示一封禮頓發予港鐵的信件，稱不需要進行加固工程。

委員會委員Peter Hansford質疑，McQuillan昨稱若工程已做加固，則不需以目測作監察，為何今日卻稱不需作加固。McQuillan回應指若工程真可成功地加裝接駁鋼筋，進一步鞏固結構，當然無問題且不需目測監察。