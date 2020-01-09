港踏入冬季流感季節　本周已爆23宗涉95人

衞生署衞生防護中心今(9日)宣布，本地季節性流感活躍程度在上周繼續上升，超越基線水平，表示香港已踏入2019/20年冬季流感季節，提醒市民做好個人保護措施，預防流感。因流感而入住公立醫院比率持續上升，過去一星期已增至0.40(每1萬人口計)，高於0.25的基線水平。署方預期本地季節性流感活躍度在未來數星期持續上升，並在高水平維持一段時間。

過去兩星期，衞生防護中心共錄得4宗院舍/學校流感樣疾病爆發個案(涉及15人)，本周首4天已錄得23宗爆發個案(涉及95人)。上述爆發個案分別在小學(9宗)、幼稚園/幼兒中心(7宗)、安老院舍(5宗)、殘疾人士院舍(2宗)、中學(2宗)、留宿幼兒中心(1宗)和醫院(1宗)發生。

流行的流感類型方面，署方回覆公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，甲型及乙型季節性流感病毒陽性百分比，由去年12月中逐步上升到截至今年1月4日一星期的10.09%，高於9.21%的基線水平。過去兩星期，流行的流感病毒主要為甲型(H1)流感，約佔66.3%及甲型(H3)流感，約佔30.4%，而乙型流感病毒的陽性檢測數目很少。

至於香港以外地區，北半球溫帶地區的流感活躍程度持續增加。美國、加拿大、歐洲、英國、日本、內地、澳門及台灣均已進入冬季流感季節，甲型(H3)流感病毒主要在歐洲、英國及內地流行；甲型(H1)流感病毒主要在美國、日本和台灣等地流行；乙型流感病毒亦在美國及內地南方省份流行。農曆新年外遊的港人要留意。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處的流感病毒抗原分析結果顯示，在2019年11月下旬至12月期間檢測到的絕大部分甲型(H1)流感病毒，及全部乙型流感病毒均與2019/20年北半球流感疫苗的病毒株類似。甲型(H3)流感病毒與疫苗的病毒株在抗原上有所不類似。現時海外尚未有2019/20年度北半球流感疫苗效能的相關數據。