救護員涉揸15歲少女胸　警誡下認一時衝動

任職消防署救護員的九十後男子，涉嫌在深夜時分從後「胸襲」一名15歲少女，他否認一項非禮罪，案件今日(9日)在九龍城法院續審。庭上播放被告錄影會面片段，顯示被告承認當日被少女吸引，衝動下從後揸了少女胸部一下，事後感到後悔，「良心好過意唔去」。惟辯方提出質疑，指被告多次遭警員威脅恐嚇，稱若不合作會為家人帶來麻煩，又誘使被告說出後悔之說話，其所述內容是不自願提供，案件下午續審。

26歲被告陳卓銘，報稱為消防署救護員。他被控於2019年7月22日，在黃大仙雲華街10號慈樂邨樂安樓行人天橋上猥褻侵犯女子X。

控方播放多段閉路電視錄影片段，顯示案發前少女曾在慈雲山中心內出現，後方有一名穿黑衣的男子。約5分鐘後，黑衣男進入慈樂邨樂祥樓乘升降機上樓。裁判官觀看後表示留意到升降機內的男子心口起伏明顯，衣著打扮與被告相似。

控方傳召偵緝警員歐太明作供，稱去年7月26日下午3時許於樂祥樓截停被告，對方當時神色慌張，交出身份證時手震，警誡下稱「阿sir畀次機會，係我做錯，嗰晚係我用手揸咗個綠色頭髮女仔嘅胸」，歐拘捕他，並將警誡供詞寫在警察記事簿，再交被告簽名，拘控過程中從未恐嚇、毆打或誘使被告招認。

庭上再播當日錄影會面片段，被告接受歐及另一警員查問。被告指當晚乘巴士到慈雲山中心外落車，擬穿過商場經行人天橋回家，見到前方有一名束綠髮，身穿短衫短褲女子，遂一路尾隨，快落樓梯時一時衝動，以「少少嘅力用左手揸咗佢左胸一下」，少女大叫「非禮」，他慌忙跑回住所，過程中沒有見到少女樣貌。