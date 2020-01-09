女高層投訴穿泳裝及男女不同酬　向資產管理公司索償

跨國資產管理公司INVESTEC GROUP旗下的天達資產管理香港有限公司，遭一名前女高層入稟區域法院指其違反《性別歧視條例》，她不滿該公司容許工作環境內出現對女性的性騷擾及性別歧視，更因她投訴而遭無理解僱，要求法庭頒令公司向她道歉，並且賠償她因被解僱而蒙受的收入及其他損失至少150萬港元。

原告在入稟狀指於2016年11月獲聘為天達的首席顧問，專責銷售業務，年薪達137萬港元另加花紅。但受聘期間，持續受到性騷擾。原告指於2018年1月到印尼峇里出席公司的工作會議，參加者均為集團內高層，原告投訴當時被要求穿泳衣及參加水上或按摩活動，跟同樣穿泳裝的男同事要肉帛相見，令她感到尷尬及嘔心。她更投訴有男同事挑逗她，甚至想看她的乳溝。

到2018年5月天達為客戶安排晚宴，海外同事受邀，但晚宴上所有銷售部的女同事都被安排穿上緊身長衫，並要在客戶及同事面前巡遊，期間不斷強調女同事身段的話題，有男同事更開女同事的不雅玩笑。原告指出天達至2017年底開始，故意逐步換走團隊內經驗豐富且表現傑出的女同事，以更高的條件聘用經驗、資歷甚至人脈及客戶關係較低的男同事，單是月薪上男女同事的差距達30%。

原告又稱她就公司內的性騷擾及性別歧視問題向上級投訴，更越洋到英國跟海外上級討論推動性別平等的問題，怎料甫返港遭直屬上司以工作表現欠佳為由解僱。