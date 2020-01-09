禁蒙面法無效上訴案　政府稱緊急法條文無違憲

高院原訟庭在去年11月裁定，《緊急情況規例條例》(下稱《緊急法》)授權特首在僅屬「危害公安」的情況下訂立緊急規例屬違憲，特首以此理由通過的《禁止蒙面規例》(下稱《禁蒙面法》)因此亦告無效。政府方面不服判決申請上訴，案件今明兩天(9和10日)在高院上訴庭審訊。代表政府的資深大律師上午力陳《緊急法》在一九九七回歸後過渡成為特區法律，其條文並無違反《基本法》，不應被裁定無效。

代表上訴人行政長官會同行政會議的資深大律師余若海表示，本案的關鍵問題，是《緊急法》有否違反《基本法》。他除表示《緊急法》順利過渡外，亦強調《基本法》有賦權立法會，授權行政部門訂立附屬法例，例如《緊急法》便是授權特首與行會訂立緊急規例，並無超越《基本法》所訂的制度，據此制訂的《禁蒙面法》便是此類附屬法例。他不同意原訟庭指，其實際性質與正式法例相類的說法。

余若海表示，據《緊急法》制訂的緊急規例，同樣須接受司法監督。如果有關規例違反公共行政法的合理性測試，同樣會在司法覆核程序中被質疑。本案涉及的《禁蒙面法》，原訟庭亦同意有其正當社會目的，所定的規例內容亦與其正當目的有合理關連。余指法庭在考慮其所施加的限制是否合乎比例時，應考慮現時社會情況仍未改善，截至昨晚(8日)將軍澳區仍有蒙面人士涉嫌犯法的情況。他又指如因示威者蒙面，令催淚氣體或胡椒噴霧驅散人群的能力下降，必然的結果是令暴力升級。

今早首席法官潘兆初在余開始陳詞時表示，希望余能幫助法庭釐清《緊急法》中「危害公安」的定義，下午余將為此陳詞。

今早其中一名提出今次司法覆核的立法會議員郭榮鏗及前議員梁國雄，在開審前於高院門外與傳媒會面。郭榮鏗指過去幾個月的情況已顯示出《禁蒙面法》根本全無用處，最近武漢肺炎懷疑襲港，政府仍試圖禁止市民戴口罩，更是置市民健康於不顧。他亦指終院前法官列顯倫撰文批評本案原審判決「僅可理解」(barely intelligible)的用詞過分。梁國雄就批評政府禁止市民蒙面的時候，警察蒙面執法的情況卻愈來愈嚴重，令香港淪為國際笑柄。