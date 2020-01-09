阿聯酋駱駝農場主人染新沙士　港府促旅行社勿安排騎駱駝活動

衞生署衞生防護中心今日(9日)表示，正密切監察阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)通報世界衞生組織（世衞）新增一宗俗稱「新沙士」的中東呼吸綜合症個案(MERS)，有關病人曾與駱駝密切接觸。中心呼籲市民特別注意旅遊安全，充分考慮到訪地方的健康風險，並強烈建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動。

世衞資料顯示，病人是一名74歲、有長期病患的駱駝農場主人。他於病發前短期內沒有外遊，亦沒有屠宰動物，但曾與駱駝密切接觸。病人現於深切治療部接受治療，目前情況穩定。這是阿聯酋自2018年6月以來第2宗通報的個案。

衞生防護中心指出，沙特阿拉伯等中東國家持續呈報中東呼吸綜合症個案，外遊人士應避免到有駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝、雀鳥或家禽。中心補充指，在中東地區呈報的個案中，大部分病人均曾接觸駱駝、飲用駱駝奶，或曾接觸已確診中東呼吸綜合症的病人。而科學證據顯示駱駝屬中東呼吸綜合症冠狀病毒的宿主，受感染的駱駝或不會出現任何感染病徵，但病毒會透過受感染動物的鼻及眼分泌、糞便，甚或奶及尿液傳播。該病毒亦可存在於受感染動物的生內臟及生肉之中。因此，保持良好衞生及避免直接接觸以上風險因素是最好的預防措施。