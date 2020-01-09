咖啡學徒認辱五星旗候懲　藏工具作非法用途罪獲撤銷

去年9月21日屯門衝突，咖啡學徒鄧智樂(21歲)被指撕毀、焚燒和踐踏五星旗，他今(9日)在屯門法院承認侮辱國旗罪，獲准保釋至本月29日，待索取社會服務令報告後判刑。至於鄧面對的另一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，則獲控方不提證供起訴，控罪撤銷。

控罪指被告於去年9月21日，在屯門大會堂外與不知名人士侮辱五星旗，以及於同日在元朗鳳琴街管有1個士巴拿、7條六角匙、1支火槍及1個罐白電油等。

案情透露，康文署職員當日下午3時許，透過閉路電視發現有人扯下屯門大會堂外的五星旗，其後被告和兩名不知人士撕開五星旗，並用火槍和紙巾焚燒五星旗，再踐踏旗幟後離去。至同晚約10時，有人在元朗非法集結，警方驅散示威者時，在鳳琴街見被告形迹可疑，遂截停搜查他，搜獲火槍、白電油和手套等物，警誡下他保持沉默。

辯方求情稱，被告事發後已感到羞愧後悔，會努力檢討自己，吸取教訓。他現任職咖啡師學徒，希望有朝一日開設自己的店，並代表香港參加拉花比賽。此外，被告亦熱愛藝術，創立了個人手作品牌，亦有與朋友合作製作壁畫，更為青年組織畫畫裝飾車輛外觀。

辯方在庭上展示3幅被告的畫作，稱被告只有21歲，人生剛剛開始，恍如空白畫簿，或許很易便受人影響，希望法庭可助他建立正確價值觀，加添色彩一面而非灰暗，讓他的人生重回正軌。