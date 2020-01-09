武漢肺炎病原為新冠狀病毒　學者促向內地取檢測法

內地在武漢肺炎病毒鑑定上有進展，初步判定造成此疾病的病原體為新型冠狀病毒。香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院副院長陳聲指，按現有證據，仍未能確認病毒會否人傳人，但目前所有患者均與武漢濕街市有關，相信人傳人機會較微。他又提到，內地現時應已有技術快速檢測懷疑個案是否確診感染新型冠狀病毒，建議香港政府向內地政府交涉，取得相關方法，以便作快速測試。

陳指，雖目前未知病毒源頭是甚麼，但由於所有個案均與有售野味的武漢濕街市有關，料病毒源頭屬野生動物的機會非常大，認為相關研究人員目前最重要的工作應是找出病毒源頭，但涉事街市已被清洗，要找出街市原本出售的野味種類有一定困難，故需時可能較長。由於目前未有死亡個案，以及無明顯證據顯示疾病會人傳人，他相信新型冠狀病毒的影響力應較「沙士」(SARS)輕微。

被問到內地已獲得病毒的全基因序列，為何不提供予港府，陳指出，因現時仍屬早期調查，國際做法是待有更多證據才公布，但認為港府可嘗試與內地政府交涉，取得相關病毒的快速檢測方法，通常可於1至2小時完成測試，及早進行隔離及治理工作，惟目前大部分病毒仍未有特效藥，患者很可能需透過本身免疫系統抵抗相關病毒。