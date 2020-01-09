涉非法集結罪14歲女申赴台灣旅行　控方憂潛逃

去年8月中旬紅磡發生警民衝突，4名年齡介乎14至25歲的男女被控非法集結，其中2名男子另被控管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器等罪，4人今午(9日)在區域法院提訊。控方表示已準備好答辯，但辯方申請押後答辯，案件押後至3月19日再訊。

四名被告分別為25歲保安員張漢東、22歲音響技術員姚子浩、14歲女童及19歲學生唐健龍。

其中14歲女童被告透過律師申請修改保釋條件，律師指她將於本月23日(年廿九)陪同家人往台灣旅行，至2月1日深夜11時才回程抵港，故申請豁免她可於1月23日至2月2日離境。辯方指由於行程共10個人，他們一家去年11月已預訂機票，女童上月4日首度提堂，她在提堂前一兩天始知被警方落案起訴，故不存在她明知有案在身仍買機票離境。

控方質疑女童有潛逃風險，特別是她分開購買兩張單程機票，去程與回程又是乘搭不同旅空公司，鑑於早前已有兩名其他示威案件的被告棄保潛逃，其中1人亦是潛逃到台灣，控方擔憂女童赴台後不會回港出席審訊。

法官察覺到回程機票是在去年11月6日預訂的，預訂時間比去程機票還早一天，最終批准豁免女童在上述時間離境。不過法官將她的保釋金由4000港元增至4.4萬港元，並下令她須於出發前不少於24小時，通知案件主管有關在台行程及聯絡方法，她回港後24小時內亦需通知案件主管。法官提醒女童需依時出席法庭聆訊，若不回港受審，審訊仍可能在她缺席下進行，若她直至16歲後才回港受審，屆時若被定罪，刑期定必比現在受審為重。

四名被告均被控於去年8月11日，在紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。張漢東另被控於同日在上址管有炸藥，即含有氯酸鉀和氯化銨的混合物，以及襲擊警員盧振業；張另被控管有彈射器連彈珠、一把刀和一個錘等攻擊性武器。姚子浩被控於同日在上址管有一個投射器和一支雷射筆。