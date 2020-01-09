大學生薪金近十年呈跌勢　團體轟政府欠經濟規劃

大學生學歷在勞動市場面臨「貶值」。有團體比較統計處由1988年至2018年共30年間的數據，扣除通脹後，發現大學畢業生薪金中位數較30年前上升逾一成到2.93萬港元，但近10年卻不升反跌。團體指出學歷貶值問題日趨嚴重，批評港府欠缺經濟規劃的意識，以致未能協助市場提供大量高增值職位。

新青年論壇日前分析政府統計處的數據，藉此了解1988年至2018年間大學學歷勞工和高中學歷勞工的收入差距。團體今(9日)公布，大學畢業生收入中位數在30年間整體錄得增長，由1988年的2.58萬港元升13.2%到2018年的2.93萬港元，但中位數由1988年一直攀升至2008年開始出現跌勢。

由2008年至2018年的10年間，大學畢業生收入中位數從3.14萬港元跌至2.93萬港元，下跌逾7%。比較同一個10年期，高中畢業生中位數收入持續上升，由2008年的13,836港元升至2018年的15,700港元，升幅約13.5%，大學和高中的畢業生收入差距在近10年明顯收窄，相差由1988年的2.6倍，降至2018年的1.86倍，反映大學學歷貶值。

論壇召集人鄧咏駿表示，港府缺乏經濟規劃的意識及魄力，建議當局積極推動產業多元化，創造更多高收入職位，且須涵蓋廣泛技能，滿足不同學科的大學畢業生，從而增加勞動市場對不同背景的大學學歷勞工的需求，提升整體大學畢業生的收入。