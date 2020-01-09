政Whats噏：羅庭德拜會侯志強　話要虛心取經

早前素人羅庭德喺無競爭對手下當選北區區議會主席，之後副主席陳旭明話羅庭德有辦法說服身兼上水鄉事委員會嘅當然議員侯志強(侯強)支持反修例，隨即被侯強反駁，話只係同羅庭德傾過民生議題，無講政治喎，之後仲手寫聲明要對方收回言論，場面火爆又尷尬。點知幾日之後，羅庭德同侯強竟然搭晒膊頭合照。唔通要破冰？

羅庭德今日(9日)喺Facebook就上載咗張同侯強嘅合照，仲話同侯強不談政治、只談風月、區政同鄉政喎。佢話自己係政壇新丁，啱啱上任一定要虛心啲向老前輩取經，又話自己最近不分政治光譜，與唔同嘅黨派積極溝通，盡力搞好北區。

當本土派遇上真本土派會擦出乜嘢火花？火花就冇嘞，諗計解決區內水貨客嘅問題就真。羅庭德話侯強幫佢同石湖墟商會溝通，嚟緊會叫上水啲商鋪將啲貨擺返入啲，清返條行人路出嚟，又好多謝侯強肯畀個切入點，認為大家都係香港嘅本土派，未來一定有好多合作機會。侯強就話大家都係收政府錢做事，無分乜嘢政治派別嘅，既然係民意選出嚟，咁就齊心搞好區內民生，又話嚟緊同羅庭德有好多偈傾，具體細節就遲啲再講啦！

正所謂，政治一日都嫌長，冇永遠嘅敵人，亦冇永遠嘅朋友，真係不變嘅定律。