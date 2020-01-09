流感疫苗對付甲型H3病毒較差　學者料抗原漂移

本港目前逾60%流感個案屬於甲型H1病毒，但甲型H3病毒也佔30%，衞生防護中心表示，根據病人數據，發現甲型H3流感病毒與今年的疫苗病毒株在抗原上不類似，12月數據顯示高達97%的H3流感個案與疫苗不脗合，換言之流感疫苗對H3保護性較低。不過，中心指疫苗對H3仍有一定程度的交叉保護，亦可減低嚴重性及併發症，接種疫苗仍是最有效保護方法。

根據衞生防護中心上月的流感病毒抗原分析，今年的四價流感疫苗與甲型H1流感及乙型流感的抗原相似率分別高達93%及100%，但對H3就不足10%，反映疫苗的病毒株與目前正流行的H3病毒或不脗合。防護中心表示，雖流感疫苗對H3的效能稍遜，但仍對其他病毒類型有保護力，而且即使與H3非脗合，但仍有一定程度的交互保護作用，可減低患病的嚴重性及併發症。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅估計，不排除H3病毒出現輕微的抗原漂移，導致與疫苗或無法完全脗合，但由於目前才剛踏入流感高峰期，仍需更多個案進一步了解病毒抗原情況。他指以目前情況來說，H1及H3是同時流行，內地及部分歐美地區亦正流行H3，雖然疫苗未必完全與H3病毒匹配，但疫苗仍有一定保護作用，只要社區的疫苗接種率夠高，出現H3大規模爆發的可能性會較低。