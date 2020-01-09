政Whats噏：貨櫃議員辦事處後繼無人

過去有個別區議員一直都搵唔到辦事處，有人成功開設貨櫃辦事處，亦有人要繼續做「無殼蝸牛」。元朗前區議員陳思靜同東區前區議員何毅淦喺任內開設貨櫃辦事處，陳思靜嘅辦事處更加係全港首個貨櫃辦添！隨着兩人競逐連任落敗，兩個貨櫃辦嘅命運又會唔會跟住一樣冇得留低呢？聽聞佢哋對手、新任元朗區議員侯文健同新任東區區議員黃宜都已經入紙申請租用貨櫃辦，其中侯文健打算申請新嘅地方，唔用陳思靜原來貨櫃辦嘅地址，睇怕首個貨櫃辦都冇得留低喇！

陳思靜同何毅淦出任區議員多年，但一直都係「無殼蝸牛」，最終喺二○一三年先後開設貨櫃辦事處，但佢哋喺今屆區議會選舉落敗，齊齊冇得留低，意味兩人嘅貨櫃辦嘅命運都一樣被叮走。本身計劃同隔離區嘅區議員合租辦事處嘅侯文健初頭就話唔太想用返貨櫃辦，事關都有街坊唔鍾意，覺得喺學校附近唔太方便，所以都有諗過其他可行方法。不過，最終佢都係要用返貨櫃辦，近日仲已經入紙申請咗，而佢仲話因為上任個位曾經有人反對，所以新選址計劃喺西鐵站附近，仲已經同政府相關部門去視察喇！

喺杏花邨方面，黃宜就話曾經搵過街市同商場，但街市方面就以非商業活動為由拒絕，而商場就太貴租，所以決定入紙申請搞貨櫃辦。選址方面，佢打算用返何毅淦個舊址，話雖然有街坊唔鍾意，但真係冇可能冇辦事處，所以只能搞貨櫃辦。佢透露本身冇同何毅淦溝通過，但就話見到對方已經拆晒貨櫃，而由於已有先例，希望地政總署會盡快批核申請。

兩位前區議員日後仲會唔會喺返區內服務？陳思靜就話會盡力而為，都有街坊希望佢繼續做，但首要都要解決自身嘅經濟問題先。對於貨櫃辦有先例，政府可能會因此而加快獲批，佢就覺得唔意外，但認為喺公平原則下唔應該再有貨櫃辦，仲覺得如果政府咁輕易批出申請，反問政府係咪無能得咁緊要。我哋亦聯絡過何毅淦，但至截稿前仍未回覆。

無論點，相信街坊都希望區議員有辦事處方便聯絡，今屆大部分都係新任議員，唔知一眾無殼蝸牛，喺貨櫃辦之外，仲會唔會有其他新嘗試呢？