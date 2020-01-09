倡關愛基金撥4600萬元　翻新九鐵宿舍作過渡屋

位於大埔的港鐵員工宿舍策誠軒，將以短期借用形式租予房屋協會營運及管理過渡性房屋，為期5年，運輸及房屋局現建議關愛基金專責小組撥款近4600萬港元資助翻新工程，預計今年第2季分期進行翻新，房協同時會招募及審批申請，預計合資格申請人最快今年第3季入伙。

策誠軒有252個住宅單位包括192個2房單位及60個3房單位，內部樓面面積分別約27平方米至29平方米，及42平方米至47平方米，現時有92個單位租予港鐵員工，其餘160個單位空置，員工可選擇繼續居住，房協將與員工租客簽署新的暫准居住證，租金與現時相同。

房協將翻新空置單位，預計提供約160間過渡性房屋單位，供3至6人家庭租住，惠及約170人，若所有單位翻新作過渡性房屋，預計惠及約1120人，每單位均附設廚房及獨立廁所。翻新單位工程包括拆除木地板及重鋪英坭沙地台、翻新牆身、天花及腳線，屋門會更換或髹油等；公眾地方會更換部分電力裝置及外牆維修。關愛基金專責小組明日(10日)開會討論撥款。

過渡性房屋申請人為正輪候公屋不少於3年的3至6人家庭，及沒有在港持有任何住宅物業，或符合社會房屋共享計劃資格的申請人，申請會由社聯審批，社聯亦會以社區為本提供適切的家庭支援服務。收費水平將參考社會房屋共享計劃的租金政策，如綜援租金津貼及參考使用人入息。