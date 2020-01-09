政Whats噏：黎智英灣仔密會李漢奸　又諗計攪局？

反修例風波觸發嘅示威衝突持續逾7個月仍未平息，社會動盪不穩，被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)，五日內又再密會同為「叛國禍港四人幫」嘅民主黨(白鴿黨)創會主席李柱銘(李漢奸)，佢哋喺灣仔一間私房菜館密密斟咗兩個幾鐘，咁啱下星期日(12日)喺中環就有同反修例有關嘅遊行前集氣大會，唔通佢哋又諗緊計點樣攪局？

今日(9日)差唔多傍晚6點半，漢奸黎就坐車離開咗位於何文田嘅寓所，過海前往位於灣仔駱克道嘅一間私房菜館。大概7點鐘左右，另外兩架私家車亦抵達上址，落車嘅就包括李漢奸。而漢奸黎同李漢奸等一行9人，就喺呢間私房菜館度密會咗兩個幾鐘，大概9點15分嘅時候就一齊離開。

當漢奸黎一行人啱啱離開私房菜館諗住走嘅時候，咁啱有一個醉酒佬喺附近大喝一聲，原本漢奸黎就行緊去佢嗰架泊咗喺離私房菜館門口10米遠嘅私家車，一聽到有人大叫唔知係咪心虛，借故喺門口同其他人密密斟多陣先敢再踏步行上車，返番去佢位於何文田嘅寓所。至於包括李漢奸在內嘅其他人士就分別上咗兩架私家車離開。

喺本月4日，漢奸黎同李漢奸等多名民主派人士先喺其寓所密會過，兩人今晚又再密斟，唔知係咪諗住喺下星期日喺中環舉行遊行前集氣大會又諗緊計想搞亂檔呢？