東方日報A1：武漢肺炎元兇　證實新冠狀病毒

湖北武漢近月爆發多宗肺炎，內媒昨日公布專家化驗結果，證實該肺炎是新型冠狀病毒，下一步將結合病原學、流行病學調查和臨床表現研究。專家指，新病原體的疫苗和特效藥物，可能需要數年時間研發。本港衞生防護中心已與國家衞生健康委員會聯絡，索取相關病毒的基因圖譜，但暫仍等待國家衞健委回覆，因及早獲得病毒基因圖譜可以配合快速測試，盡快辨識病者是否感染武漢肺炎。另外，本港昨日新增十宗武漢肺炎懷疑個案，大部分個案證實感染腺病毒、人類鼻病毒或腸病毒或甲型流感。

內地專家組利用核酸檢測方法，驗出十五宗肺炎是新型冠狀病毒，並從其中一個樣本分離出病毒，並採用基因組測序、病毒分離等，為病人的肺泡灌洗液、血液等樣本進行病原學檢測。確認引起某流行性疾病的病原，通常要滿足三點，分別是病原須在病人中均有發現，在病人臨床樣本中可檢測到病原核酸；從臨床樣本中可分離病原；分離的病原感染宿主動物後可引起相同的疾病症狀。病人恢復期血清中該病原的抗體滴度有四倍升高，可幫助確定病原。

內媒報道，病毒或有持續擴散情況，指爆發點華南海鮮批發市場上層的眼鏡市場，有不少商戶同樣染病。據報現場環境封閉，空氣欠流通，有患者高燒多日，最終確診武漢肺炎。報道續指，有患者在市場附近的油墨市場工作，從未去過批發市場，而兩者相距一點八公里，惟他同樣染病。

世界衞生組織（WHO）發聲明指，目前中國當局已透過實驗室檢測排除俗稱「沙士」（SARS）的嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒、中東呼吸綜合症冠狀病毒「新沙士」的可能性，故不排除是一種新冠狀病毒。又引述內地報告，指中國有充裕的公共衞生能力和資源處理呼吸道疫症爆發，並環境評估華南海鮮批發市場，強調武漢肺炎病毒可在某些患者中引起嚴重病症，但似乎不易在人與人之間傳播。

本港衞生署衞生防護中心昨晚召開記者會講述武漢肺炎最新情況。中心總監黃加慶指，昨早得悉內地找出病毒類型及基因圖譜後，已與國家衞生健康委員會聯絡，索取相關病毒的基因圖譜，但暫仍等待國家衞健委回覆。黃形容內地公布病原體是新型冠狀病毒屬重要資訊，料對聚焦診斷及病人照顧治理有幫助。

香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇在記者會表示，得悉病原體屬新型冠狀病毒後，可透過本港基因庫中的冠狀病毒基因排序，及聚合酶連鎖反應（PCR）進行快速測試，了解病人是否感染新冠狀病毒，需時六至八小時已經可以完成，但取得基因圖譜後可加快至兩至三小時便可得知結果，檢測過程中病人須被隔離，即使完成測試後仍需隔離多一至兩日才可出院，料檢測時間對病毒在社區散播風險上影響不大。

本港昨再新增十宗武漢肺炎懷疑個案，患者年齡介乎十一個月至六十六歲，大部分的個案證實感染腺病毒、人類鼻病毒或腸病毒，以及甲型流感，僅得一人未知化驗結果。目前相關呈報個案已累積至四十八宗，當中二十五人已出院。

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