大埔便利店月內2度遇劫　刀賊與職員再相逢

大埔安邦路8至10號大埔超級城一便利店發生行劫案，今日(10日)凌晨2時40分，一名戴口罩男子闖入店內亮刀指嚇職員，以示打劫；職員未敢反抗，惟遭賊人掠去3,000港元現金及6包共值300多元的香煙，賊人得手後往安埔路方向逃去，26歲姓周男職員報警求助。

警方接報到場調查後，列行劫處理，並追緝一名年約20至30歲中國籍男子，身高約1.7米、瘦身材，案發時身穿黑色外套及戴藍色口罩，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。暫未有人被捕。警方翻查資料，發現上址於去年年尾，亦曾遭賊人闖劫，其犯案手法近似。據了解，兩宗案件中，遭賊人亮刀指嚇為同一職員，他亦認出賊人容貌，故警方相信是同一賊人所為，正展開追捕。

2019年12月19日凌晨2時許，一名持菜刀男子闖入大埔超級城C區地下一間7-11便利店，並指嚇職員聲稱打劫，賊人掠走5包總值約270港元的香煙，以及5,500港元現金後逃去，職員驚魂甫定報警。

警方查看店內「天眼」片段後，追緝一名年約20至30歲中國籍男子，身高約1.7米，瘦身材，案發時穿黑色衫褲，戴白色口罩及黑色帽，攜有黑色腰包。