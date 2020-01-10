探射燈：發燒病人穿梭中港　口岸把關措施薄弱

在羅湖管制站曾有工作人員被揭不時傾偈和疑似睇手機。

武漢肺炎爆發，全港市民均加強防疫以免「中招」，惟站在最前線的口岸防疫措施，卻屢被揭工作鬆懈。日前一名曾到訪武漢並有發燒等徵狀的20歲女生，竟然能輕易經關口來往中港兩地，惹起各界震驚。有立法會議員指，現時正值非常時期，促防疫人員打醒十二分精神。

去年底，內地爆發鼠疫期間，落馬洲和羅湖管制站均設有體溫檢測站，亦擺放有宣傳小冊子、酒精搓手液等，表面防疫工作似做到足，但記者巡查發現，在羅湖管制站有工作人員不時傾偈和疑似睇手機，隨時讓患者成漏網之魚入境。另外，近日武漢肺炎爆發，高鐵西九龍站雖有廣播，呼籲旅客小心防疫，惟現場所見未有太多人戴口罩，防疫措施亦未見特別加強。

立法會議員陳恒鑌指，口岸是本港防疫的第一道防線，職員有必要時刻保持警惕，減低病毒入侵的機會，「應該睇緊啲有冇人發燒，如果有人戴住口罩，職員都應該主動問下對方咩事。」

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