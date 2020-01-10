探射燈：學生入院　學校唔知　通報待改善

假期過後，多間中小學及大專院校陸續復課，然而近日出現多宗武漢返港學生懷疑感染武漢肺炎的個案，更曾有中學生參加武漢交流團返港後入院，學校卻懵然不知。有立法會議員認為，衞生防護中心與學校的通報機制出現漏洞，有需要改善。

大埔一間中學2名學生早前參加交流團前赴武漢，返港後出現上呼吸道感染徵狀，其中一人更曾入住那打素醫院，惟入院學生未有主動知會校方，衞生防護中心亦未有就個案通報學校，學校需逐一查問學生資料才得悉事件。

教育界立法會議員葉建源認為，上述事件反映衞生防護中心與學校的通報機制出現漏洞，若校方盡早知道學生入院可以加強防範，並通知與其有密切接觸的群體。葉又指，校園人口密集，學生間亦會有較親密的接觸，傳染病較易在校內爆發，學校應密切留意學生健康狀況，視乎情況採取進一步的預防措施，如量度體溫，加強家長與校方的通報等。

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