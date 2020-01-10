探射燈：港府防疫得把口　公共設施髒亂臭

武漢肺炎疫情持續，雖然政府宣稱已全面加強清潔公共場地，惟東網巡查多個部門轄下設施，卻發現相比「沙士」期間，防疫依然鬆懈。多區行人天橋、政府合署的升降機未有於按鈕貼上膠片定期消毒；街市衞生情況未見改善，垃圾散落一地；公廁更污糟邋遢。有清潔工坦言未收到指引要求加強清潔，連防護裝備亦欠奉。立法會議員批評政府對疫症爆發「不知不覺」，未見實際行動應對。

相繼有曾赴武漢市民返港後出現上呼吸道感染徵狀，致人人提心吊膽，惟應對「沙士」的多項防疫措施卻未見廣泛應用，東網記者巡視多區政府場地的升降機，其中連接港鐵大圍站的行人天橋、西貢將軍澳政府綜合大樓、沙田政府合署等場地升降機，均未有於按鈕貼上膠片。沙田公共圖書館的升降機雖貼上「此膠片每一小時消毒一次」的告示，但按鈕上實則並無膠片，魚目混珠。港鐵九龍灣站近牛頭角下邨的行人天橋升降機使用率高，但清潔工夫不足，垃圾遍地，當中不乏口罩等。

灣仔駱克道街市有垃圾桶塞爆垃圾多時無人清理；濕貨林立的灣仔三角街，飲料膠樽、紙巾散滿路旁。修頓球場的男廁廁格地上有煙頭、廁紙，亦未有沖廁，異味濃烈。有食環署外判清潔工人透露，從未接獲任何指引稱要加強場地的清潔和消毒，其使用的口罩種類及數量亦如往常一樣，未有獲發保護性更強的防護裝備。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，在按鈕表面貼上膠片，並定期以1比99漂白水消毒，有效殺滅表面的細菌、真菌及病毒，認為政府應帶頭做好榜樣，好讓私人機構效法。

立法會議員郭家麒則狠批政府與現實脫節，連政府場地都無做好清潔，令人失望。他認為政府首要工作是加強對來港旅客的體溫檢測，要求他們填寫健康申報表，並向內地索取更多資訊，包括病毒的基因圖譜，以便診斷。

康文署發言人回覆指，已向轄下場地的員工發放有關新型傳染病的資訊，加強在轄下場地日常清潔行動及利用1比99漂白水清潔，以及對亂拋垃圾者進行執法行動。

路政署發言人回覆指，已安排承辦商每天清潔轄下行人天橋及隧道升降機的牆壁（包括控制板）及地面，以及扶手電梯的扶手；至於升降機的日常清潔，則由相關的環境衞生部門負責。民政事務總署則回覆指，已要求各區民政事務處加強轄下公共設施的清潔和消毒工作。

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