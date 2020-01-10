網民熱話：女賊夾公仔店搵食　閃電手衫袋扒走手機

公眾地方一定要看緊自己個人物品，否則隨時成為賊人的目標。近日就有女扒手在葵涌廣場一間夾公仔店內，施展閃電手，極速從一名女子褲袋內偷走手機，由於手法十分純熟，事主公開天眼片段，呼籲網民「提高警覺」。

女事主Winnie Lam Wing Yee於Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，又附上相關閉路電視片段。事發於上周六(4日)晚上約7時半。從片段中可見，一名身穿白衣的中年女子與另一名青年齊齊進入該間夾公仔店，青年雙眼一直注視手機，反而女子在公仔機不斷張望，其實卻是搵目標，最終發現全神貫注望着公仔機的女事主，於是向其「埋手」，只見她右手一伸一縮，便偷走女事主手機，得手後向男子打個眼色，便齊齊轉身離去。

女事主在貼文中稱，「當時吃了藥」，所以未能及時反應。她又表示，事發後已即時報警處理，感謝熱心老闆娘和店內客人提供的閉路電視片段，雖知道公開片段亦未必能尋回手機，但希望可提醒網民，多加小心。

短片發出後引起眾人共鳴，有網民看過短片後直呼：「真係好多呢啲X出嚟做世界！我都畀人偷過唔少次」；有人狠批女扒手「一個大人偷小朋友手機，不知所謂」；亦有人表示片中犯案手法「好熟手」，指涉事賊人「肯定偷唔少」。

網民有話說：

Duncan Tang：啲手快到呢

Kan Chan：我都試過學生時期唔見咗部白色iPhone4，真係好肉赤，喊得出

Christine Wan：我細妹都被人偷咗個電話，唔見咗都算，最多買番，但裏面有好多個女嘅相，學行學爬，有錢都買唔番，勁傷心囉。

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