財委會審公務員加薪　建制泛民續爭論傳召警隊代表

立法會財務委員會今早(10日)復會，繼續審議2019/20年度公務員薪酬調整。立法會議員許智峯早前根據《財務委員會會議程序》第19段，尋求以委員會名義傳召警務處代表出席會議作證和提供證據，議員今早就6個解決方案進行辯論。

建制派議員反對行使傳召權，有份提出解決方案的議員謝偉俊以申請司法覆核作例子，建議應先投票決定是否行使傳召權，認為日後如在每次審議撥款申請時均有議員提出傳召官員，會影響會議的運作。議員周浩鼎則認同謝的做法，認為應先設關卡是否需要行使傳召權，否則衍生的程序會愈來愈多。

民主派議員則表明關注解決方案的細節，其中議員譚文豪提到，議員朱凱廸所提出的解決方案，當中在方案的適用範圍中列明「及往後的財務建議」，認為並非只適用於是次議程。朱其後解釋，其解決方法的關鍵是擱置議案，因不想提出中止待續，因此才提出方案，表明會刪走「及往後的財務建議」字眼。

相關的6個解決方案，有3個由財委會主席陳健波提出，另外3個方案則由謝偉俊、朱凱廸和議員張超雄提出。謝偉俊的方案是需要在委員會上，先表決是否需要使用傳召權，其後再決定處理使用傳召權的方案；朱凱廸的方案是先在擱置公務員薪酬調整下，先討論傳召權的程序和得出結論；張超雄的方案是討論使用傳召權的預告期、方式及數目等等細節安排。

至於陳健波所提出的三個方案，分別是參考第37A段程序，委員可無經預告提出議案，但主席可指明提交時限，再由主席決定申請的人選是否與項目相關，再邀請相關人士出席；或參考第27A段程序，傳召前不能少於2日通知期，所以最快下次會議才能繼續審議有關項目；最後則是暫不處理此次項目，由秘書處修訂後再進行討論，但預計需時數個月。