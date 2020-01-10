修例風波：社會分化嚴峻　15%青少年抑鬱

因修例爆發社會衝擊造成社會分化，精神健康諮詢委員會指，去年7月該會已預見社會事件令青少年精神健康情況惡化，由於香港缺乏有關兒童、青少年及長者人口精神健康狀況的資料，食物及衞生局根據委員會建議，委託兩間本地大學進行3個精神健康調查，發現在社會事件影響下，有15%青少年患上抑鬱症。

委員陳友凱教授在立法會衞生事務委員會上指，去年發生社會事件，委員會初步調查380名社區年輕人數據，發現15%青少年有抑鬱症，他們受到社會事件影響，而手機上網行為、個人抗逆能力及家人朋友不和也是重要因素。由於在日本、南韓及內地的青少年抑鬱患病率為3%至4%，委員會認為香港青少年患抑鬱的情況嚴峻，需跟進青少年增加彼此接觸、同理心、意見不同和衝突引發的情緒問題，由於兒童及青少年精神健康的工作難度及迫切性大，會放在諮詢委員會工作優先焦點政策上。

多名議員關注社會運動對不同人士的壓力，葛珮帆指，不少市民有精神壓力但不求助，對於諮詢委員會關注精神健康「海嘯」正來臨感到安慰，她曾接到求助個案，有市民幾個月不敢出街，亦有警嫂擔心家人安全，及青少年因不想參與違法行為而被排斥，可見市民精神壓力很大；議員陳志全關注有槍械裝備的警員的精神健康問題。諮詢委員會代表回應警隊亦有精神健康支援，呼籲不論警員，任何人如有精神壓力問題，亦應求助。