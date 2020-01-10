修例風波：郭位稱有善長欲取消捐款　交換生名額削25%

反修例示威蔓延到大專院校，城市大學校長郭位接受傳媒訪問時指，城大籌款情況受事件影響，有原承諾捐款人士突然反悔，更有已捐款人士希望取消款項。而因近日事件，城大已削減25%第二學期交換生名額，由原來400至500人減至300人左右，亦有非本地生稱不願返港繼續學業。他坦言對下學年招生不感樂觀，已與幾名副校長加緊到海外宣傳招生。《東網》正向城大查詢。

城大下周一(13日)展開第二學期，惟未開學已被重重陰霾籠罩。郭位指未能估計因社會事件而減少的捐款，但已有人簽約後拒捐或捐了一部分後拖延餘下款項，甚至希望取回已捐款項。他已向大學教育資助委員會建議，延期截止政府為鼓勵八大籌款而推出的第八輪配對補助金計劃，希望爭取更多時間籌款，惟暫未獲教資會回應。

郭又稱第二學期接待交換生名額減少25%，部分就讀城大的非本地生，尤其來自歐美地區的學生已表示第二學期不欲返港，但城大仍會保留他們學籍，會盡量透過溝通勸服他們回來。郭擔心下學年非本地生招生情況，不希望學生來源單一化，會積極到海外宣傳。

另外，他又稱校方正為開學作準備，預料具體修復工作所需資金一定過億港元。其中學生餐廳受損最嚴重，營辦商已反映經營困難，若持續虧損或考慮放棄經營。