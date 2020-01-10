房委會未來5年建築開支逾千億　現金投資結餘料跌至350億

房委會財務小組委員會通過2020/21年度財政預算及預測摘要。房委會預測未來數年的公營房屋數量會增加，相關建築開支和營運開支在未來數年會持續上升，部分增加的開支會被資助出售單位銷售收入抵銷，房委會的現金和投資結餘預期會由2019年4月初約430億港元，下降至2024年3月底約350億港元。房委會指相關財政預算仍屬穩健，有所需資金應付經常開支及推行現時的公營房屋建設計劃及保養計劃。

房委會預測下一年度綜合盈餘多達132億港元，房委會財務小組委員會主席陳家樂否認房委會水浸，認為未來隨建屋量上升，成本開支會有所增加，但由於財政穩健，暫無需要透過房屋儲備金注資。

房委會本年中將檢討公屋租金，對於有意見認為應考慮經濟狀況凍租或減租，陳指現時房委會財政預測基於租金不變估算，已屬最保守，政府對於公屋租金檢討有既定機制，房委會只是配合。

因應公營房屋及私營房屋比例已上調至七三比，公營房屋目標數量大增、2019/20年度至2023/24年度的5年總建築開支多達1157億港元，下年度的建議預算為220億港元，較本年度上升44億港元，因多項地基工程年中展開，投標價格及建屋量亦會有所調整。

公屋及居屋建築成本按單位有所下跌，公屋由每單位80萬港元下降至66萬港元，居屋單位則由82萬港元下降至81萬港元，主要是因為投資前景不明朗，回標價格具競爭性。

資助自置居所繼續有大豐收，2019/20年修訂後有109.5億港元盈餘，主要涉及7000個居屋及綠置居單位入帳，包括麗翠苑、凱樂苑、啟朗苑及彩興苑；而2020/21則預測減少了5.9億，至103.6盈餘，但同樣預計有7000個單位入帳，主要涉及沙田、離島及北區項目，房委會強調推售項目時間與入帳年度未必相同，故收入未必能即時反映。租住房屋方面，本年度修訂預算後有1.4億港元盈餘，但隨着公屋數量增加，相應開支提升，2020/21年度錄得7億港元赤字。

房委會預測本年度起的投資回報率為3.4%，較去年4.1%低，陳解釋主要受環球市場波動影響，按現時投資組合，80%資金均放置於外匯保本基金，12%作股票投資，8%作港元、美元、債券投資，待市場明朗化房委會希望再作調整。

對於政府在2019/20年度起，將824億港元的房屋儲備金分4年回撥，納入財政儲備，陳認為儲備金均用作房屋開支，回撥與否分別不大。