政Whats噏：郭家麒鬧陳健波係太監　被逐會議室

立法會議員間唔中都會喺會議期間質疑主席嘅主持手法，雙方駁火已經係好常見嘅事。公民黨立法會議員郭家麒一向都喺會上批評建制派議員，今早(10日)就喺財務委員會上鬧爆財委會主席陳健波(波哥)做太監，波哥聞言就要求佢收回言論同埋警告，但最終郭冇收回，仲畀波哥逐出會議室，喺下午嘅會上直頭冇得留低。

話說民主派議員多次喺財委會上，要求喺公務員薪酬調整嘅議案上，將警方加薪分拆討論。正值今日會議討論緊傳召警務處代表出席會議嘅方案時候，郭家麒喺會上就提到警方於近幾個月反修例風波嘅表現，波哥就開口提醒佢，指佢偏離題目，明言話再偏離就停止發言。

郭家麒一聽到後就稱自己有5分鐘發言時間，仲叫波哥「你收聲」，反問「我幾時有偏離呀？」解釋自己係講緊點解要傳召警務處代表。其後波哥質疑郭提及警方表現時，郭就唔止打斷波哥，仲話「你唔好成日做太監呀陳健波」，甚至指波哥「你係自己閹自己」、「太監陳健波」，其後波哥直斥郭家麒無禮兼無恥，隨即要求郭收回言論同埋警告。不過郭就冇收回，因此就被下逐客令喇！