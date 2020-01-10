議員轟政府嚴待武漢肺炎得把口　陳肇始反駁港未有確診

內地專家組初步判定於武漢市出現的病毒性肺炎病例病原體為一種新型冠狀病毒，衞生防護中心已向國家衞健委聯繫，要求取得有相關基因圖譜等資料，立法會議員批評政府只口頭聲稱嚴陣以待，但卻是被動地等，質疑為何不直接到武漢市了解臨床情況及取得病毒最新資料。食物及衞生局局長陳肇始回應指，與國家衞健委溝通不斷，今日(10日)會再看是否收到，不排除會面對面溝通。

陳肇始在立法會衞生事務委員會講及武漢市病毒性肺炎最新進展，指香港未有任何與武漢相關的嚴重肺炎個案，但已經擴大監察範圍，包括曾到武漢及將有發燒等情況納入監測，強調政府對疫情嚴陣以待。她又指，香港專家未取得內地的病毒基因圖譜也可進行檢測，而取得基因圖譜則可將檢測時間縮短。

議員陳凱欣質疑指，早前有曾到武漢後發燒的女病人拒絕入住律敦治醫院，政府無法追蹤病人，反映制度存在漏洞。衞生署衞生防護中心總監黃加慶解釋，將嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病納入表列傳染病後，已聯絡入境處及警方協助找到該名女病人，理解該病人病徵輕微，構成風險不高。

醫學界議員陳沛然則擔心，香港雖未有武漢肺炎個案，但目前處於流感高峰期已出現口罩短缺，稱曾到藥房亦難買到口罩，每個口罩價格由以往1港元以下加價10倍至10港元，而公營醫院口罩供應只有3個月。

醫管局質素及安全總監鍾健禮指出，現時公立醫院有3000萬個口罩供醫護人員使用，以2009年豬感染的高峰用量計算，存貨可供3個月使用，昨日(9日)傳染病中央委員會開會，安排每個聯網醫院有接觸同事負責旗下醫院口罩及床單等資源分配。至於1400張隔離病床，現時常規開設其中400至500張，使用率60%，待情況有需要將餘數百張隔離病床調配至不同醫院。