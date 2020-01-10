工程師fb獵15歲少女　藏裸照兼掃胸非禮囚15月

年輕機場管理局電子工程師藉社交網站Facebook多次結識未成年少女，他認識一名15歲少女後，誘使對方向他傳送兩張露乳半身裸照以供私藏，及後他兩度相約少女見面，伺機用手掃對方胸，又在對方面前手淫，少女難忍他滋擾，遂斷絕跟他來往。惟後來他再在Facebook獵艷，結識到少女的兩名同校女同學，他更將少女的半裸照及個人資料與該兩名女生分享。

24歲被告區子龍早前承認促致未滿18歲的人製作色情物品、管有兒童色情物品、非禮及向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為共4罪，今(10日)在觀塘法院被判入獄15個月。

辯方求情，指被告患社交障礙及有過度性慾，認為除刑罰外，更需讓被告接受心理輔導，以根治他的問題。辯方又指，被告生活中僅有一位朋友，因孤獨才上網結識他人而犯案，並非本身存有惡意，本案的性質屬於「約會」，亦未涉過分暴力情節，與同類型案件比較屬不嚴重。

裁判官考慮量刑時，指被告對未成年少女構成危險，又指被告非禮事主後，再結識事主的同學，反映本案並非單一事件，若非本案被偵破，恐將繼續發生，而被告藉互聯網犯案，使偵察難度和成本大增。更甚是被告在與事主有緊密關係的團體中散播事主的裸照，對事主造成嚴重傷害。裁判官直指，具阻嚇性的判刑實屬必要，以向公眾表示法庭絕不姑息被告及重視未成年少女的利益。