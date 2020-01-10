交通補貼「加碼」　去年月惠220萬人

政府去年推行公共交通費用補貼計劃(「交補」)，以減輕市民出行壓力，全年補助預算約23億港元。運輸及房屋局今(10日)向交通事務委員會交代計劃推行1年的實施情況，指首年全年發放補助總金額約19億港元，即仍有4億港元餘額，平均每月總補貼額為1.6億港元，每月平均受惠人數約220萬人，人均補貼額為73港元。該局正研究改善領取安排及鼓勵更多公共交通服務營辦商參與計劃，亦密切留意從事水貨活動人士的受惠情況。

文件提到，計劃實施首年，領取補貼情況大致暢順，平均超過八成受惠人士於3個月限期內領取補貼，涉發放額的九成。該局於今年元旦起推出「交補」優化計劃，每月補貼上限由300港元增至400港元，補貼比例由四分一增至三分一，料每年補貼金額約31億港元。

對於市民關注從事水貨人士受惠於「交補」的問題，該局稱每月交通費超過2000港元的八達通用戶僅屬少數，雖然去年有增加趨勢，局方未有基礎，假設該批人士是否從事水貨活動，但表示會密切留意。

該局續指，截至去年底，在兩個公共交通服務營辦商的內部監控系統，共發現兩宗懷疑詐騙個案，營辦商已轉交警方調查及跟進。根據資料，其中一宗懷疑有港鐵職員涉案。港鐵曾承認，去年2月留意到機場快綫車票售賣不正常，經調查後懷疑有車站職員涉以不正當方法領取補貼。