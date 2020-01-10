教育局建3校舍　最快2022年第三季完成

觀塘安達臣道發展區將新建一所設有30間課室的小學。

教育局計劃在今明兩年增建、擴建及改建3間學校，3間學校分別位於觀塘安達臣道發展區、屯門及沙田，分別於2022及2023年完成。當局擬就相關擬議工程諮詢教育事務委員會。

根據當局向立法會提交的文件資料，觀塘安達臣道發展區(地盤KT2c)將新建一所設有30間課室的小學，以重置位於觀塘的香港道教聯合會雲泉學校，建造工程暫定在明年第一季展開，2023年第三季完成。

匡智屯門晨崗學校擴建計劃則是在校內興建1座新翼大樓，以改善現有設施及提供額外設施，讓該特殊學校能配合新高中學制及特殊學校學生延長學習年期。工程範圍包括建造5間課室、1間教員室、1間社工室、1間言語治療室、1個多用途場地及其他附屬設施，相關建造工程暫定在今年第三季展開，2022年第三季完成。

另外，沙田公立學校則進行改建工程，改善現有設施及提供額外設施，讓該特殊學校能配合新高中學制及特殊學校學生延長學習年期。工程範圍包括6間課室、3間特別室、3間社工室、1間言語治療室、1間教員室、儲物室和其他附屬設施，以及改善1間現有課室。建造工程暫定在今年第四季展開，以期在2023年第三季完成。