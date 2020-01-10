兩幫青年爭女打鬥1人亡　2男10年後被捕認誤殺不獲接納

兩幫青年於2008年疑因「爭女」問題在天水圍爭執，其後其中一幫共9人發現被指與「女主角」仍藕斷絲連前男友的友人在麥當勞快餐店，遂以壓垃圾棒、載麵包托盤及鐵傘架等物向對方施襲，該男子最終於3日後不治。被指是其中兩名施襲者的男子於2018年從內地回港時被警方拘捕及控以謀殺罪，並於今早(10日)在高院否認控罪，由控方讀出開案陳詞。

兩名被告分別是鍾振豐(31歲，花名黑柴波)及黃俊敏(33歲，花名阿敏)均報稱無業，控方指2人均承認誤殺罪但不獲控方接納，故案件需開審。

控方指事發於2008年10月2日，死者為潘嘉恩(25歲，花名大波)，事緣於當時一名女子黎愛儀與男子吳柏麟(花名柏麟)拍拖，但柏麟指黎與前男友何柏輝(花名小強)仍藕斷絲連。於10月1日晚上，柏麟與小強兩幫人於天水圍麥當勞外相遇，兩幫人曾口角及動武，兩名被告屬柏麟一夥人。

控方指10月2日凌晨，屬小強一夥的死者獨自在麥當勞內，包括兩名被告的9人進入麥當勞，死者拿起壓垃圾棒作防禦，該9人對死者拳打腳踢並奪走壓垃圾棒，並以此、載麵包托盤及鐵傘架等襲擊死者，整個過程約30秒且被閉路電視拍下。控方指片段拍到鍾以托盤襲擊已躺在地上的死者，黃則以鐵傘架襲擊死者，且在最後才離開。控方庭上亦播放涉案的閉路電視片段，並指死者其後被送院，於3日後證實不治，死因為頭部受傷。

控方指兩名被告於案發後數日前往內地，但最終被內地當局發現，2人於2018年2月及3月從內地回港被警方拘捕，但2人均稱只是打了死者數拳或踢了幾腳，其中鍾承認曾以麵包托盤打了死者背部兩三下，黃則稱只踢了死者腳部位置兩腳。不過控方指2人只是為減輕自己角色而講大話，又指將會有同案施襲者出庭指出2人當時的角色及說出閉路電視片段內誰是該兩名被告。

控方指兩名被告明顯知道使用武器襲擊死者的後果，且知道當時有數人一同參與襲擊並選擇加入其中，故認為2人是有心殺害死者或要令他身體受嚴重傷害。