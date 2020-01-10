老翁疑喉管甩脫誤插後亡　長女稱儀器曾不斷鳴響

患有哮喘及慢性肺阻塞的七旬翁，3年多前因呼吸問題被送往屯門醫院，期間疑因接駁喉管甩脫，一度心跳停頓10分鐘，經心肺復甦後回復心跳。醫護人員再被指曾將供氧喉管插至食道，病人2日後情況再度轉差，搶救後不治。死因庭今日(10日)召開聆訊，死者女兒指父親留醫期間，身旁的儀器曾不斷鳴響，惟護士卻只「望一望，無做嘢」，屯門醫院深切治療部主管解釋指儀器經常因附近雜音而誤鳴，護士從病房外亦可知道病人情況是否有變。

死者為74歲的邱名伴，其4名女兒及1名兒子今日到庭，陪審團由3女2男組成。死者長女邱玉琴作供，指2016年5月12日其母向她稱父親有氣喘，「面色麻麻地」，遂召救護車到屯門醫院。她隨即趕到醫院，13日凌晨父親被送往深切治療部隔離病房。至當日中午她在房外看到父親「想掙扎、想起身」，但被拒絕入內，醫護人員當時指父親有進展，估計2至3日就可出院。

邱續供稱，5月14日凌晨，三妹突然收到屯院來電，指父親心跳曾停了10分鐘，但已甦醒，「近嘅就過一過嚟啦，遠就唔使啦」。她到醫院後，醫護人員沒有解釋心跳停頓原因，只問及父親有否吸煙。同日約凌晨3時，她聽到父親身旁的儀器「成日響」，於是向護士了解，惟對方只望望病房了事。至約早上7時，有人員為父親抽痰，響聲始消失。

至5月16日凌晨3時許，邱被通知父親情況轉差，有醫生曾稱父親「有一個波爆咗，畀唔到氧氣佢」，約2小時後父親證實死亡，有醫生向他們指父親死因有可疑。5月17日與屯院人員開會時，始知第一次心跳停頓是因為父親氧氣喉甩脫。

屯院深切治療部醫生及主管陳勁松則指，「大部分儀器警報都係假警報」，因信號經常被干擾，而護士亦可透過病房觀察。他亦提到事發時段有多宗H7N9個案，醫院戒備提高，醫護人員需穿全身保護裝備才可入房，「如果出入容易，或者(護士)行入房嘅機會高啲」，但強調即使行入病房，「唔會睇多咗好多嘢」。聆訊下午繼續。