政Whats噏：為反修例降溫？　鄉議局倡向大學生派3萬蚊

反修例事件至今仍未平息，唔少年輕人上街示威遊行，但政府又一直被指唔聽年輕人意見，向上流又難，仲要上唔到樓，年輕一代好似見唔到希望。鄉議局10多名成員今日(10日)就喺政府總部約見財政司司長陳茂波，就財政預算案提出建議，包括豁免6條新界隧道收費等，仲建議向大學畢業生派錢添，唔通係想籍此安撫依家啲年輕人，為事件降溫？

鄉議局見完陳茂波就話，近來香港受內外負面因素打擊，今年經濟不太樂觀，形容係「驚濤駭浪、迎難而上」，建議預算案以撐企業、保就業及紓民困為主要方向，當中就講到預計嚟緊應屆大學畢業生應有8、9萬人，建議財政預算案畀佢哋資助，提供3萬蚊現金津貼，而創業同自僱嘅畢業生，建議可獲額外3萬蚊資助咁話。

除咗呢樣，鄉議局都建議豁免6條新界隧道收費，試行一年，估計涉款23億港元；又建議盡快研究新界東南北通道，紓緩吐露港公路交通擠塞問題，甚至考慮建設大嶼山南北通道；另建議豁免中小企300萬港元以下盈利嘅利得稅，亦促請發展新界鄉郊深度旅遊，如取消沙頭角禁區等。