新地借出約30萬方呎元朗地　料建1600伙過渡性房屋單位

新鴻基地產今(10日)公布，借出一幅位於元朗的土地將用作過渡性房屋項目。該幅土地位於山貝路及涌業路中間位置，佔地約30萬方呎，該地現時閒置，由不少植被覆蓋，地皮內的水池將會保留並再作優化。地皮貼近山貝村及采葉庭，距離元朗及朗屏西鐵站約8至10分鐘步程。

新鴻基地產宣布與香港聖公會福利協會合作，推行過渡性房屋項目，以1港元象徵式租金，提供元朗東頭地皮，此過渡屋項目名為「同心村」，面積約30萬平方呎，項目提供多種單位，包括2人、3至4人、5人，以及無障礙單位，料提供約1600伙，約5000名基層市民受惠。

同心村內將提供洗衣中心、休憩茶座、行人步道等設施；亦將定期舉辦假日市集及社區廚房等活動。

事實上，在剛過去的上月底，會德豐地產就宣布，向非牟利機構以每幅土地1港元租金的形式，借出合共逾50萬方呎土地，以興建過渡性房屋，借出年期為8年，涉及多幅位於大埔、屯門及東涌地皮，提供逾2000間過渡性房屋，預期可惠及逾6000個家庭或逾2萬名人士。該項目會採用階梯式設計，包括開放式、一房和兩房單位，有太陽能板設計及綠化平台等環保元素。

而恒基地產於去年11月亦公布借出元朗錦田江夏圍約43萬方呎棕地，將興建2000伙過渡性房屋，料可容納4萬人，涉及1萬個家庭。新世界發展則在同年9月公布，捐出300萬方呎農地以興建社會房屋，當中3幅鄰近天水圍港鐵站，面積共2.8萬方呎，將興建一個名為光村的創意社會房屋項目。

對於多家地產商借出地皮作過渡性房屋，長江實業集團回應指農地作房屋發展完成需時，可能較長時間才能讓有需要人士受惠，他們將就這方面作出研究，又指一直以來，李嘉誠基金會及長江實業以捐款方式直接支持不同的社會公益項目。