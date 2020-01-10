物業顧問涉收4.2萬元回佣　向馬來西亞買家轉介裝修

廉政公署起訴一名涉嫌收受非法回佣的物業顧問。

廉政公署今日(10日)落案起訴一名物業顧問，控告他涉嫌收受非法回佣逾4.2萬港元，以介紹一間馬來西亞裝修公司予購買當地房產物業單位的香港買家。他已獲廉署准予保釋，下星期二(14日)在東區裁判法院答辯。

43歲的被告胡家友為置業亞洲投資有限公司物業顧問，被控一項串謀使代理人收受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。

案情指，置業亞洲為一家向香港零售客戶推銷海外房產物業的地產代理商，被告於案發時獲置業亞洲聘用為物業顧問，負責促成海外物業買賣。公司於2016年成為馬來西亞吉隆坡一個房產物業代理，該物業提供兩類單位出售，包括附設基本裝修的清水房及設備齊全的成品房，置業亞洲會提供裝修套餐予清水房買家考慮。

控罪指被告涉嫌於2017年5月1日至2018年1月16日期間，與一名馬來西亞裝修公司合夥人一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，從該合夥人接受逾4.2萬港元，作為促使透過置業亞洲購買上述房產物業單位的買家，委聘該裝修公司提供裝修服務的誘因或報酬。