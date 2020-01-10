內會歷12次會議仍未選正副主席　建制斥荒謬

立法會內務委員會今午(10日)再次舉行特別會議，進行選舉正、副主席工作，但經一個半小時會議仍沒有進展；自今屆會期重開後，內會已先後召開12次會議仍未能完成選舉程序。

議員何啟明發信，內容提到盡快選出新一屆內會主席後優先處理《2019年僱傭（修訂）條例草案》的審議工作，他批評花了3個月時間召開會議，但仍未選出主席是荒謬，希望今天會議能完成有關程序。

議員麥美娟表示，一再拖延選舉主席將會影響審議僱傭條例草案工作。她舉例指，現時女性僱員進行產前檢查亦須扣除大假，影響勞工權益保障，假如本屆會期內仍未選出主席，條例要在下屆會期「由頭嚟過」重新審議，同時需要經過漫長立法程序，不希望臨門才功虧一簣，導致女性僱員不知何時才享有14周法定產假。

議員陳克勤指出，今屆會期已進行三分之一，整個議會一事無成，至今仍未能選出內會主席會產生制度問題，甚至引發憲制危機，而基於年初有較多公眾假期，他建議考慮加開會議處理積壓議題，希望秘書處和主席討論，以加快會議進展。

議員譚文豪稱，泛民主派均支持修訂僱傭條例，認為沒有爭議性，「無人想佢唔過」，但他質疑勞工及福利局局長羅致光昨日(9日)動議條例草案，繞過內會，直接交由人力事務委員會處理，如何代替正式的法案委員會審議條例。